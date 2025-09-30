人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など、人文書の魅力を綴るリレーエッセイの10回目です。岩波書店・藤田紀子さんが編集者として歩みながら感じてきたことは――。大量の草稿、ゲラ、企画提案の準備がいつも同時進行。そのせいか、このところ仕事をしていると韓国のガールズグループaespaの「Dirty Work」が頭の中をかけめぐり、「work」のリフレインが止まらない。この文章を書いているいまも――。