４０代以上のホワイトカラーを中心に、このままでは仕事が失われる見通しを伝え、新しい労働市場への移動を促す。「人手の余剰が続くホワイトカラーは、エッセンシャルワーカーにジョブシフトすることを前提に、新たな中間層を形成することを考えるべき」必要なリスキリング（学び直し）が丁寧に説かれていて学ぶところが多かった。大学生や中高生も読むといいんじゃないか。大人の多くは「なんのために勉強するの？」という子