今季限りでの現役引退を表明している阪神・原口文仁内野手が３０日、１軍に合流した。練習開始前に首脳陣、選手らにあいさつ。「１６年間、ありがとうございました。皆さんと野球ができて１６年間で２回も優勝を味わえて本当に幸せでした」などと言葉を紡いだ。