内モンゴル自治区の大青山国家級自然保護区に生息するモウコノウマ。（７月１４日撮影、パリ＝新華社配信／張赫凡）【新華社パリ9月30日】国連教育科学文化機関（ユネスコ）は27日、中国の大青山生物圏保護区と周至生物圏保護区を含む26カ所を新たに生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）として認定したと発表した。これにより、国際生物圏保存地域ネットワーク登録保護区は785カ所となった。大青山生物圏保護区は内モンゴル自