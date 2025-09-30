熟年離婚が増加する現代。離婚を考えるにあたって「相手が間違っている」と考えてしまうのも理解はできますが、善悪は数字で表せるものではありません。時間を無駄にしないためにも、離婚を「善悪」ではなく「損得」で考えてみませんか？『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』（河出書房新社）の著者、寺門美和子氏が熟年離婚の考え方・インフレ時代のお金の対策について解説します。離婚の決め手は善悪にあらず。「損得マインド