【エルサレム＝工藤彩香】イスラエル首相府は、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が２９日、訪問先の米ホワイトハウスでトランプ大統領と会談した際、カタールのムハンマド・サーニ首相に電話したと発表した。今月９日の首都ドーハへの空爆について「標的はカタールではなく（イスラム主義組織）ハマスだった」と弁明し、謝罪したという。首相府によると、ネタニヤフ氏は「カタール市民が我々の攻撃で殺害されたことを遺憾に思う」と