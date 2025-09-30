日本プロ麻雀連盟の女流プロ最高峰タイトル「女流桜花」への挑戦権を争う女流桜花Aリーグの第6節D卓が9月29日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」TEAM雷電でも活躍する黒沢咲が卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟の選手も多数参加する「Mリーグ」同じくMリーグ、KONAMI麻雀格闘倶楽部でプレーする高宮まり、ベテラン・吾妻さおり、新鋭の鴨舞が同卓する中、黒沢は持ち前の破壊力を発揮。