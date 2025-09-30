今季限りでの現役引退を発表した阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、甲子園での１軍全体練習に合流した。荷物を持って、笑顔でグラウンド入り。練習開始前には選手、コーチら全員の円陣で藤川監督が話した後、原口があいさつし、拍手が送られた。