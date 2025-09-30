内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしてホークス一筋に活躍した湯上谷蘐志さん（５９）は、１９８４年のドラフトで南海（現ソフトバンク）から２位指名された。大学からの誘いもあったが、石川・星稜高からプロ入りを決意し、１年目から１軍で結果を残していった。現在、福岡のもみほぐし店「りらくる」のセラピストとして働いている湯上谷さんが、プロとして踏み出した当時を振り返った。◇◇１