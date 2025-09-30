モデルでタレントのpeco（30）が30日までにインスタグラムを更新。7歳の長男が骨折したことを報告した。pecoはストーリーズで、愛息と一緒にケーキ作りする写真をアップしたが、長男の腕に包帯が巻かれていたことから心配する声が寄せられ、その後の更新で「ケーキ作りの写真に写っている息子の手思いのほかご心配いただいてしまった！笑」と言及。「息子、若木骨折をしてしまいました」と明かした。続けて「理由は『鬼ごっこ中