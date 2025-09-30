福岡県警粕屋署は30日、志免町桜丘4丁目付近で29日午後7時20分ごろ、意味不明な事を大声で叫ぶ不審者が目撃される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は中学生から高校生くらいで身長160程度のぽっちゃり型。立てた髪にサイドがツーブロックの髪形、色不明のTシャツ、短パンを着用。はさみと携帯電話を所持。