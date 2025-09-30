ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が29日（日本時間30日）、本拠ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見に臨み、負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手（30）に言及した。正捕手であるスミスは今月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの13日にIL入り。その後の検査で骨折が判明した。スミスの状態について、