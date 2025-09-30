阪神・原口文仁内野手が、30日、甲子園で行われた1軍練習に合流した。原口は全体練習前の集合で、藤川監督に促される形であいさつ。集まったチームメートの顔を見渡しながら、晴れやかな表情で言葉を紡ぎ、最後に一礼。大きな拍手を送られた。