「二刀流」の開祖とされる宮本武蔵（１５８４〜１６４５年）ゆかりの八大神社（京都市左京区）で、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）の投打での成績を示す特製パネルが、今夏に登場した。生涯無敗を誇ったと伝わる剣豪にちなみ、海を越えた＜現代の二刀流＞の活躍を応援している。（東大貴）神社は左京区一乗寺にあり、地域の氏神として、また京都の北東、表鬼門に位置することから厄よけなどの神として、愛されて