アメリカのトランプ大統領と連邦議会の与野党の指導部が新年度の「つなぎ予算」をめぐって協議しましたが、与野党の対立は解消しませんでした。10月から政府機関の一部が閉鎖される可能性が高まっています。アメリカでは10月から始まる新年度の支出を賄う「つなぎ予算」が成立しておらず、与野党の攻防が続いています。トランプ大統領と連邦議会の与野党の指導部は29日、ホワイトハウスで会談しましたが、対立は解消しませんでした