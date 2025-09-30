ドジャースの大谷翔平投手（３１）の３年連続、４度目のＭＶＰ受賞を米メディアが確実視する中、米全国紙ＵＳＡトゥデーの名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は２９日（日本時間３０日）にユニークな私見を披露した。今季のナ・リーグＭＶＰは大谷で確実とすると「彼が健康を維持し、人生初めて気持ちが落ち込まない限り、ＭＶＰはドジャースのＤＨで先発投手の大谷翔平にちなんで名付けたほうがいいかもしれない」と提案したのだ