国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２９日、２０２６年北中米Ｗ杯アフリカ予選Ｃ組で南アフリカがレソト戦（３月）に出場資格のない選手をプレーさせたとして、没収試合にすると発表した。南アフリカは累積警告で出場停止だったＭＦテボホ・モコエナを同戦に起用したという。ＦＩＦＡは制裁として２―０の勝利を０―３の敗戦とし、罰金約１８５万円を科した。この結果、勝ち点１７でグループ首位だった南アフリカは勝ち点１４とな