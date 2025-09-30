フジテレビの佐々木恭子アナウンサーが３０日、キャスターを務める同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。佐々木アナは前日２９日からレギュラー出演。ＭＣを務める俳優の谷原章介は「恭子さん、２日目ですけども早起きのペースはいかがでしょうか？」と尋ねた。これに佐々木アナは「意外ともともと子供もね、学校に送り出したりするので早起きなんで意外といけます」と答えていた。