ＪＲ東海は２９日、東海道新幹線で、列車に自動ブレーキをかけ、各駅の停止位置に高い精度で止めるシステムを、２０２６年秋に導入すると発表した。新幹線では初めてで、全ての営業列車で運用する。同社は２８年頃に、運転士を乗せたレベルで自動運転を行うことを目指しており、まず駅での停車を自動化することになった。現在は運転士が手動で停車ブレーキをかけているが、新システムでは、線路上の装置から位置情報を車両に