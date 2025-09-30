キャピタル・アセット・プランニングが反発している。２９日の取引終了後、２５年９月期連結業績予想について、売上高を８７億８０００万円（前期比１８．１％増）へ、営業利益を４億５０００万円から５億２５００万円（同７６．８％増）へ、純利益を２億８５００万円から３億５５００万円（同２．３倍）へ上方修正したことが好感されている。 生命保険会社からの顧客管理システムの再構築、法人向けペーパーレ