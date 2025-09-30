東京エレクトロンデバイスが３日ぶりに反発している。２９日の取引終了後、持ち分法適用関連会社であるカナダのファイダス・システムズ社の全株式を譲渡するのに伴い、２６年３月期第３四半期に関係会社株式売却益約９億円を特別利益として計上すると発表したことが材料視されている。なお、２６年３月期通期業績予想への影響は、その他の事項を含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS