村上市で３０日朝、クマ１頭が住宅のガラスを割って家の中に入る被害がありました。住民は逃げてケガはありませんでした。現場は村上市塩町の住宅です。警察によりますと、３０日午前５時半ごろ、住民から「クマ１頭が玄関戸のガラスを割って家の中に入ってきた」と１１０番通報がありました。住民がガラスが割れた音を聞いて確認すると１階にクマ１頭がいたということです。当時、家には７０代の母親と４０代の息子がいましたが、