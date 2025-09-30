過度な気遣いは、かえって部下を不安にさせてしまう。部下を成長させる話し方について解説する（写真：polkadot／PIXTA）なぜこんなに気遣いをしているのに、次々と辞めてしまうんだ……。新任の営業所長は頭を抱えていた。この半年間で若手営業が3人も退職し、残る20代の営業たちも「辞めたい」と漏らし始めている。所長は部下にプレッシャーを与えないよう細心の注意を払ってきたつもりだった。しかし、その気遣いこそが最大の問