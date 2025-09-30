高島屋が続伸し、年初来高値を連日で更新した。旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２９日に関東財務局に提出した変更報告書において、共同保有者で村上世彰氏の長女である野村絢氏が高島屋の株式を買い増していたことが明らかになり、思惑視されたようだ。同報告書によると、シティインデックスイレブンスと野村氏をあわせた共同保有割合は６．５５％（従来は５．３２％）に上昇した。報告義務発