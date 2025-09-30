勤次郎は目先急な調整を入れているが、貸株市場を経由した空売りによる需給的な要因が大きく、２５日移動平均線との上方カイ離修正を完了した１３００円近辺の株価は、買いで対処してリバウンド妙味十分だ。 就業・人事・給与管理などの勤怠管理パッケージを主力としており、クラウドサービス事業と、顧客企業が情報システムをインストールして運用するオンプレミス事業の二刀流で展開する。クラウド型は