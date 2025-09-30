午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２８、値下がり銘柄数は１１１５、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に保険、機械、医薬品、精密機器など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS