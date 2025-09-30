スターリングプロダクトは、昨年の東京ゲームショウ2024に出品し、防災用途だけでなく「すぐに持ち出せるおもちゃ箱」のような使い方もできる点で好評を博した「ゲーミング防災バッグ」（容量5L／8Lの2タイプ）を、9月26日から販売開始した。同製品は、現代のライフスタイルが抱える防災の課題を解決するコンセプトが評価され、「防災グッズ大賞2025 優秀賞」を受賞している。●いざという時にすぐ取り出せない課題を解決防災