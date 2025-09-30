Image: sosyogk こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。鍵、イヤホン、財布…。毎朝、同じ探し物をする時間のロスは、本当に避けられないのでしょうか？ 強力磁石による瞬時着脱機構を備えたマグネットコネクター、「MAGtico 3.0」は、そんな疑問に1つの答えを示してくれます。毎朝の時間ロスを磁力で軽減 I