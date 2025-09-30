女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日にスタートし、初回の平均世帯視聴率は16・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。個人視聴率は8・7％だった。個人視聴率が公表された20年前期「エール」以降の朝ドラ初回視聴率は以下の通り。20年前期「エール」＝個人11・4％、世帯21・2％20年後期「おちょやん」