お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が29日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。歳を重ねてイメージが柔らかくなった先輩芸人を明かした。今回は若手芸人に「軍団に入りたい芸人」を調査。ランキングでは有吉弘行、「さらば青春の光」の森田哲矢ら人気者を抑え「千鳥」の大悟が圧倒的な差で1位となった。“大悟軍団”に入って久しい久保田。最初の出会いは大悟の相方・