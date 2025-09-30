笑顔に喜ぶファンもいれば、鋭い視線にクラクラするファンもいる。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合にはU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。入場シーンで一瞬見せた、戦いに臨む者の凛々しい表情が「やっぱきれい」「週8で瑞原さんににらまれたい」と話題になった。【映像】キラリと光る瑞原明奈の鋭い眼光に「にらまれたい」MVP経験もある実力者・瑞原は、昨シーズンまで4年連続3ケタプラス。これまで