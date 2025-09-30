〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の29日に放送された初回の平均世帯視聴率が16・0％（関東地区）だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・7％だった。前作の「おむすび」を0・6ポイント、上回った。朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれてい