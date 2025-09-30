筆者の話です。職場の飲み会帰り、上司に電車で付き添ってもらった夜。何気ない一言から、思いがけない気遣いを知ることになりました。 飲みすぎた夜、上司が付き添ってくれた 仕事終わりの飲み会が楽しくて、つい飲みすぎてしまった夜のことです。自分ではしっかり歩いていたつもりでしたが、実際は千鳥足気味。「旦那さんに迎えに来てもらおうか」と心配する同僚の声にも、一人で帰れる自信はありました。しかし、途中まで同