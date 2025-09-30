「旅費を全額出してもらったのに『体の関係』を持たなかったのは、法的に問題があるのでしょうか」弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられました。相談者は、男性の友人と東京旅行を計画。ホテルの部屋は別々に取り、ディズニーランドにも出かけました。旅費はすべて友人が負担してくれたといいます。ところが、旅行の最終夜、友人から「全額払ったのに何もなし？」と言ってきたそうです。相談者は性的関係を持つつもりはなく、断