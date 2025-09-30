☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、ヤクルト＝山野ＤｅＮＡは今季限りで２１年から５シーズン指揮を執った三浦大輔監督が辞任。これまで７１３試合の指揮を執り、通算３４２勝３４１敗３０分けの勝率・５０１。残り試合はあと２となっており、３０日のヤクルト戦で勝てば１試合を残して５割超えが確定する。逆にここから２連敗すると５割を切ることになる。三浦監督の５シーズンの成績は以下の通り。