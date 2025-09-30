「男子テニス、木下グループ・ジャパン・オープン、シングルス準決勝」（２９日、東京・有明テニスの森公園）世界ランキング１位のカルロス・アルカラス（スペイン）が同１２位のカスパー・ルード（ノルウェー）に３−６、６−３、６−４で逆転勝ちした。試合前には卓球女子で３大会連続五輪メダリストの石川佳純さんがコイントスを務めた。両選手がネットを挟んで審判の注意を聞いている間、ネットの横で待っていた石川さん