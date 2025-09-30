ウクライナの隣にある旧ソ連の構成国モルドバで28日、議会選挙が行われ、親欧米派の与党が単独過半数を獲得しました。モルドバの中央選挙管理委員会によりますと、29日、親欧米派のサンドゥ大統領が率いる与党「行動と連帯」の得票率が50.2%、親ロシア派の野党連合「愛国者ブロック」が24.1%となり、与党が過半数を獲得しました。これで、サンドゥ大統領が目標とする2030年までのEU＝ヨーロッパ連合への加盟に向けて前進することに