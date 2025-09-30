広島・松山竜平外野手（４０）と田中広輔内野手（３６）が今季限りで退団することが３０日、分かった。球団幹部が明かした。ともに現役続行を希望しており、１６年からのリーグ３連覇を支えた２人のベテランが新天地を模索することになる。松山は巧みなバットコントロールと勝負強い打撃を武器にチームを支えてきた。しかし今季は一度も１軍昇格の機会がなかった。田中は不動の遊撃手としてチームをけん引してきたが、近年は出