昨夜、大仙市の国道で車とクマが衝突する事故がありました。大仙警察署の調べによりますと、29日午後6時20分ごろ、大仙市協和上淀川の国道341号を協和IC方向から国道13号方向へ走っていた普通乗用車が、進行方向左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の40代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約50センチで、その後の行方はわかっていません。