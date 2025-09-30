スペイン5部で悲劇が起きた。コリンドレスに所属する19歳のGKラウール・ラミレス・オソリオが試合中に心停止に陥り、2日後に死亡した。『THE Sun』が伝えている。土曜日に行われた試合の60分、クロスが入った際にボールに向かってジャンプしたオソリオは、相手のFWと頭部を衝突させてしまったようだ。それが原因で心停止となったが、試合を観戦していた看護学生の力を借りて一度は蘇生したのだという。サンタンデールの病院に搬送