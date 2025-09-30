東邦高校の男子サッカー部で部員への暴力行為を見過ごしたとして、顧問の男性教師が指導停止処分となっていたことが分かりました。東邦高校によりますと、今年5月中旬、1年生の部員3人が下宿先のアパートを所有する男性から、「大人をなめるなよ」などと言われ蹴られたり頭を叩かれたりするなどされましたが、その場にいた顧問の男性教師は止めなかったということです。集合時間に遅れるなどした部員がいたため