小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオが所属するオランダ1部NECナイメーヘン。28歳の日本代表FW小川は、在籍3年目となる今シーズンはここまで3ゴールを記録している。シーズン当初は20歳の塩貝が1トップで先発起用されるはずだったが、彼は体調不良によって開幕戦を欠場。小川は代役として先発した開幕戦で2ゴールを叩き出した。その後、控えになることもあったが、28日のAZ戦で再びスタメンに返り咲いた。『Forza NEC』に