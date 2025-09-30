21歳の新鋭の強気のファイト、試合時間も残りわずかで相手の攻撃に合わせる強烈なカウンターの左フック。“グシャっ”と鈍い音とともに相手が逆方向へ捻じれるように崩れ落ちる衝撃ダウン。実況席からも「女子の試合ではない（珍しい）倒れ方」と驚きの声が上がる破壊力満点のKO劇だった。【映像】捻じれるように崩れ落ちた衝撃のカウンターKO9月27日、後楽園ホールで開催された「Krush.180」で行われたケイト・ウィラサクレッ