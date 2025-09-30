【モデルプレス＝2025/09/30】女優の佐々木希が9月29日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】佐々木希、本格的な手作り金目鯛の煮付け◆佐々木希、金目鯛の煮付けなど手料理披露佐々木は「今日は、金目鯛の煮付け」とフライパンで調理中の金目鯛の煮付けを公開。皮目がきれいに焼かれた金目鯛が3切れ並ぶ様子を撮影した。さらに「野菜とお肉たっぷりのスープも 私は山椒オイルを