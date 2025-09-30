ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が29日（日本時間30日）、本拠ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（WCS）の前日会見に臨み、意気込みを語った。昨季、ワールドシリーズを制覇し“王者”として迎えるポストシーズンの重圧について問われたベッツは「全く気にしていない。それは私たちのやるべき仕事とは関係ない」ときっぱり。「外からのプレッシャーを持ち込まず、やるべきことに集中していくだけ