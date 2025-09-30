10月4日の自民党総裁選挙まで1週間を切った。【映像】髪型にも時代が！ 33歳の頃の高市氏5人の立候補者の政策については頻繁に議論されるが、「スペック」と「人間的魅力・人となり」はどうか？ ここでは高市早苗氏について、テレビ朝日政治部 平井雄也記者に聞いた。━━平井記者の分析によると、高市氏の「関西力＝5点満点」とのことだが理由は？「高市氏は奈良県出身で、今回の5人の候補者の中で唯一の関西出身だ。演説など