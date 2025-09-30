7月18日より大ヒット上映中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。鬼殺隊最高位の強さを誇る9人の柱たちが現実の世界にいたら、そのオーラを感じるだけで感動しそうです。All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「現実にいたら会ってみたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します