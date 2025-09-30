All About ニュース編集部は9月2〜3日の間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「あったらうれしいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。本記事ではその中から、「ナンバープレートにしたいと思う福井県の地名」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】同率1位：越前市／33票1つ目は、「越前市」です！歴史と伝統文化、そして自然が調和した街、越前市。NHK大河ドラマの舞台にもなり、