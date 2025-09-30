9月13日午後、浜松市浜名区の市道交差点で、乗用車が車2台に衝突し、3人にけがをさせそのまま逃走したひき逃げ事件で、ブラジル国籍の27歳の男が29日、逮捕されました。 ひき逃げと無免許運転過失傷害の疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区引佐町金指に住むブラジル国籍の無職の男（27）です。警察によりますと、男は13日午後3時半頃、浜松市浜名区都田町の市道交差点で、無免許で乗用車を運転中、右折のために止まっていた軽乗用