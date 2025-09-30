女優の高石あかり(高ははしごだか)が主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)が29日よりスタート。朝ドラ初出演となる阿佐ヶ谷姉妹が声を演じる蛇と蛙が、語り的な役割を担い、物語を盛り上げている。連続テレビ小説『ばけばけ』で蛇と蛙を演じている阿佐ヶ谷姉妹113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を